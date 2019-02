Alanis Morissette & More On Acoustic Sunrise February 24, 2019

ACOUSTIC SUNRISE with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!

Your Star 102 acoustic sunrise setlist for February 24, 2019.

HOUR 1

RIPTIDE - VANCE JOY

WHAT ABOUT US - PINK

WON’T GO HOME WITHOUT YOU - MAROON 5

BABYLON - DAVID GRAY

HO HEY- LUMINEERS

EVERYDAY IS A WINDING ROAD - SHERYL CROW

LIGHTS DOWN LOW - MAX

CASTLE ON THE HILL - ED SHEERAN

UNINVITED - ALANIS MORISSETTE

HEARTS ON FIRE -GAVIN JAMES

BREATHE (2AM) - ANNA NALICK

SOMETHING ABOUT YOU- LEVEL 42

HOUR 2

BE ALRIGHT- DEAN LEWIS

BLACK HORSE & CHERRY TREE- KT TUNSTALL

SUMMER BREEZE - JASON MRAZ

YOU’RE SOMEBODY ELSE- FLORA CASH

RADIOACTIVE -IMAGINE DRAGONS

CLOSER - CONOR MAYNARD

UNSTEADY - X AMBASSADORS

WITHOUT ME -HALSEY

CHASING CARS-SNOW PATROL

USED TO BE- MATT NATHANSON

BRIAN WILSON - BARENAKED LADIES

HAPPIER - MARSHMELLO & BASTILLE

HOUR 3

SHALLOW - LADY GAGA & BRADLEY COOPER

TEQUILA - DAN & SHAY

LOOK AFTER YOU - THE FRAY

UNWELL - MATCHBOX 20

WALK ON THE OCEAN- TOAD THE WET SPROCKET

A MILLION DREAMS - PINK

THERE’S NOTHING HOLDING ME BACK- SHAWN MENDES

POMPEII - BASTILLE

YOU SAY - LAUREN DAIGLE

LIFE AFTER YOU - DAUGHTRY

PERFECT - ED SHEERAN

SHOTGUN - GEORGE EZRA