Rob Thomas & More On Acoustic Sunrise February 2, 2020
The Acoustic Sunrise is your weekly escape featuring great music and great vibes. Every Sunday morning you’ll hear a great mix of unplugged, stripped down and exclusive live performances from today’s biggest artists and your favorites of all time. Plus great stories about the songs and artists you love. Tune in 8 a.m. until 11 a.m. Sunday mornings on Star 102 Cleveland!
Your Star 102 acoustic sunrise setlist for February 2, 2020.
HOUR 1
LONELY NO MORE - ROB THOMAS
THE PROMISE - TRACY CHAPMAN
TRAMPOLINE - SHAED
HAPPY - MAROON 5
RUN TO YOU - BRYAN ADAMS
CIRCLES (POST MALONE) -OF MONSTERS AND MEN
IN MY BLOOD- SHAWN MENDES
BABYLON -DAVID GRAY
DON’T STOP NOW - DUA LIPA
STAY THE NIGHT - ZEDD & HALEY WILLIAMS
THUNDER - IMAGINE DRAGONS
NIGHT CHANGES - ONE DIRECTION
TIME OF MY LIFE -GREEN DAY
HOUR 2
THE BONES - MAREN MORRIS
ISLAND IN THE SUN- WEEZER
LIGHTS DOWN LOW - MAX
BEAUTIFUL PEOPLE - ED SHEERAN
SET FIRE TO THE RAIN - ADELE
BEFORE YOU GO - LEWIS CAPALDI
ARE YOU GONNA BE MY GIRL -JET
YOUNGBLOOD - 5 SECONDS OF SUMMER
YOU LEARN - ALANIS MORISSETTE
ALL ABOUT THAT BASS - MEGHAN TRAINOR
IT’S MY LIFE - BON JOVI
WHAT DO YOU MEAN - JUSTIN BIEBER
MEANT TO BE - BEBE REXHA
HOUR 3
DELICATE - TAYLOR SWIFT
LOVE SONG - THE CURE
WE DON’T TALK ANYMORE - CHARLIE PUTH
FIGHT FOR YOUR RIGHT TO PARTY - COLDPLAY
COOL - JONAS BROTHERS
KISS ME - SIXPENCE NONE THE RICHER
COOLER THAN ME - MIKE POSNER
STRESSED OUT - TWENTY ONE PILOTS
AM I WRONG- NICO & VINZ
THE WAY - ARIANA GRANDE
IF WE NEVER MET- JOHN K.
WHO KNEW - PINK
CHASING CARS - SNOW PATROL
WRECKING BALL - MILEY CYRUS