Annie Lennox & More On Acoustic Sunrise December 30, 2018
ACOUSTIC SUNRISE with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!
Your Star 102 acoustic sunrise setlist for December 30, 2018.
HOUR 1
COME ON GET HIGHER - MATT NATHANSON
BLACK HORSE & CHERRY TREE - KT TUNSTALL
APOLOGIZE - ONE REPUBLIC
ONE CALL AWAY - CHARLIE PUTH
HAVE IT ALL - JASON MRAZ
DELICATE -TAYLOR SWIFT
TAKE ME TO CHURCH - HOZIER
NO ROOTS - ALICE MERTON
GONE, GONE, GONE - PHILLIP PHILLIPS
TOO MUCH TO ASK - NIALL HORAN
CALLING ALL ANGELS - TRAIN
NO SUCH THING - JOHN MAYER
HOUR 2
KISS FROM A ROSE - SEAL
BROKEN - LOVELY THE BAND
RIPTIDE- VANCE JOY
HAPPIER - MARSHMELLO & BASTILLE
EX’s & OH’s- ELLE KING
HER DIAMONDS - ROB THOMAS
BREAKAWAY - KELLY CLARKSON
BE ALRIGHT - DEAN LEWIS
NAME - GOO GOO DOLLS
PERFECT- ED SHEERAN
IF IT MAKES YOU HAPPY-SHERYL CROW
LIGHTS DOWN LOW - MAX
HOUR 3
IN MY BLOOD- SHWAN MENDES
SHE SETS THE CITY ON FIRE - GAVIN DeGRAW
WHY - ANNIE LENNOX
WHATEVER IT TAKES - IMAGINE DRAGONS
WAKE ME UP - ALOE BLACC
HEY THERE, DELILAH- PLAIN WHITE T’s
I’M NOT THE ONLY ONE-SAM SMITH
I LIVED - ONE REPUBLIC
SHALLOW - LADY GAGA & BRADLEY COOPER
ONE SWEET WORLD- DAVE MATTHEWS & TIM REYNOLDS
BUDAPEST - GEORGE EZRA
YOUNGBLOOD - 5 SECONDS OF SUMMER