Annie Lennox & More On Acoustic Sunrise December 30, 2018

December 30, 2018
Acoustic Sunrise
Acoustic Sunrise
Annie Lennox

© Sipa USA

Categories: 
Acoustic Sunrise
Music

ACOUSTIC SUNRISE with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!

Your Star 102 acoustic sunrise setlist for December 30, 2018.

HOUR 1

COME ON GET HIGHER -  MATT NATHANSON

BLACK HORSE & CHERRY TREE -  KT TUNSTALL

APOLOGIZE -  ONE REPUBLIC

ONE CALL AWAY -  CHARLIE PUTH     

HAVE IT ALL -  JASON MRAZ

DELICATE  -TAYLOR SWIFT

TAKE ME TO CHURCH  -   HOZIER

NO ROOTS -  ALICE MERTON    

GONE, GONE, GONE - PHILLIP PHILLIPS

TOO MUCH TO ASK - NIALL HORAN

CALLING ALL ANGELS  - TRAIN

NO SUCH THING  -  JOHN MAYER

HOUR 2

KISS FROM A ROSE  - SEAL

BROKEN  -  LOVELY THE BAND

RIPTIDE-  VANCE JOY

HAPPIER  -  MARSHMELLO & BASTILLE

EX’s & OH’s-   ELLE KING             

HER DIAMONDS  -  ROB THOMAS

BREAKAWAY -   KELLY CLARKSON

BE ALRIGHT -   DEAN LEWIS

NAME  -  GOO GOO DOLLS

PERFECT- ED SHEERAN

IF IT MAKES YOU HAPPY-SHERYL CROW

LIGHTS DOWN LOW   - MAX

HOUR 3

IN MY BLOOD- SHWAN MENDES

SHE SETS THE CITY ON FIRE - GAVIN DeGRAW

WHY - ANNIE LENNOX

WHATEVER IT TAKES -  IMAGINE DRAGONS

WAKE ME UP  -  ALOE BLACC

HEY THERE, DELILAH- PLAIN WHITE T’s

I’M NOT THE ONLY ONE-SAM SMITH

I LIVED -  ONE REPUBLIC

SHALLOW  - LADY GAGA & BRADLEY COOPER

ONE SWEET WORLD- DAVE MATTHEWS  & TIM REYNOLDS

BUDAPEST - GEORGE EZRA

YOUNGBLOOD  - 5 SECONDS OF SUMMER

Tags: 
acoustic sunrise

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