Pat Benatar & More On Acoustic Sunrise December 29, 2019
The Acoustic Sunrise is your weekly escape featuring great music and great vibes. Every Sunday morning you’ll hear a great mix of unplugged, stripped down and exclusive live performances from today’s biggest artists and your favorites of all time. Plus great stories about the songs and artists you love. Tune in 8 a.m. until 11 a.m. Sunday mornings on Star 102 Cleveland!
Your Star 102 acoustic sunrise setlist for December 29, 2019.
HOUR 1
ALL THE SMALL THINGS - BLINK 182
THE MIDDLE - MAREN MORRIS
OUTNUMBERED - DERMOT KENNEDY
BAD GUY - BILLIE EILISH
ENJOY THE SILENCE - DEPECHE MODE
SPEECHLESS - DAN + SHAY
CATCH MY BREATH - KELLY CLARKSON
LOVER - TAYLOR SWIFT
YOU OUGHTA KNOW- ALANIS MORISSETTE
WHAT DO YOU MEAN - JUSTIN BIEBER
EASTSIDE - BENNY BLANCO, HALSEY, KHALID
TAKE ON ME - A-HA
SUCKER - JONAS BROTHERS
HOUR 2
LIGHTS - ELLIE GOULDING
RIDE - TWENTY ONE PILOTS
I DON’T CARE -ED SHEERAN
WAKE ME UP WHEN SEPTEMBER ENDS - GREEN DAY
SENORITA - SHAWN/CAMILA
SEE YOU AGAIN - CHARLIE PUTH
BRING ME TO LIFE - EVANESCENCE
YOUNGBLOOD - 5 SECONDS OF SUMMER
HIT ME WITH YOUR BEST SHOT- PAT BENATAR
SOMEONE YOU LOVED - LEWIS CAPALDI
YOU BELONG TO ME - TAYLOR SWIFT
OLD TOWN ROAD - BASTILLE
HOUR 3
UMA THURMAN - FALLOUT BOY
ROLLING IN THE DEEP - ADELE
TRAMPOLINE - SHAED
DON’T DREAM IT’S OVER -LAUREN DAIGLE
HIGH HOPES - PANIC AT THE DISCO
ANTS MARCHING - DAVE MATTHEWS
GOOD AS HELL - LIZZO
STILL HAVEN’T FOUND WHAT I’M LOOKING FOR… - U2
SHAPE OF YOU - ED SHEERAN
10,000 HOURS - JUSTIN BIEBER
WHATTA YA WANT FROM ME- ADAM LAMBERT
SUNDAY MORNING - MAROON 5