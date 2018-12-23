Maroon 5 & More On Acoustic Sunrise December 23, 2018
ACOUSTIC SUNRISE with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!
Acoustic Sunrise can be heard on Star 102 HD2 during the holiday season!
Your Star 102 acoustic sunrise setlist for December 23, 2018.
HOUR 1
BROKEN - LOVELY THE BAND
BREATHE (2AM) - ANNA NALICK
ONE MORE NIGHT - MAROON 5
PHOTOGRAPH - ED SHEERAN
ATTENTION - CHARLIE PUTH
SHE USED TO BE MINE - SARA BAREILLES
I LIKE ME BETTER - LAUV
THE REASON - HOOBASTANK
BUILDING A MYSTERY - SARAH McLACHLAN
SAY YOU WON’T LET GO - JAMES ARTHUR
BUBBLY - COLBIE CAILLAT
BEYOND - LEON BRIDGES
HOUR 2
SOME NIGHTS - FUN.
THUNDER- IMAGINE DRAGONS
IF I AIN’T GOT YOU- ALICIA KEYS
HEARTS ON FIRE - GAVIN JAMES
PUSH - MATCHBOX 20
RUN TO YOU - BRYAN ADAMS
UNSTEADY- X AMBASSADORS
HAND IN MY POCKET - ALANIS MORISSETTE
LOST IN JAPAN - SHAWN MENDES
CRASH INTO ME - DAVE MATTHEWS & TIM REYNOLDS
CHANDELIER - SIA
I’M ON FIRE -JOHN MAYER
HOUR 3
OVER MY HEAD- THE FRAY
BECAUSE OF YOU - KELLY CLARKSON
SIT NEXT TO ME - FOSTER THE PEOPLE
BETTER DAYS - GOO GOO DOLLS
HAVE IT ALL -JASON MRAZ
DELICATE- TAYLOR SWIFT
CASTLE ON THE HILL- ED SHEERAN
SUNDAY MORNING - MAROON 5
TAKE ON ME- A-HA
7 YEARS- LUKAS GRAHAM
EVERYTHING YOU WANT - VERTICAL HORIZON
POMPEII - BASTILLE