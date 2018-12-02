Barenaked Ladies & More On Acoustic Sunrise December 2, 2018

December 2, 2018
Acoustic Sunrise
Acoustic Sunrise
Ed Robertson of Barenaked Ladies perform

© Ron Elkman

Categories: 
Acoustic Sunrise
Music

ACOUSTIC SUNRISE with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!

Acoustic Sunrise can be heard on Star 102 HD2 during the holiday season!

Your Star 102 acoustic sunrise setlist for December 2, 2018.

HOUR 1

COLLIDE - HOWIE DAY

STAY - ALESSIA CARA

BEST I EVER HAD  -  GAVIN DeGRAW

NEVER SAY NEVER - THE FRAY   

BEHIND THESE HAZEL EYES- KELLY CLARKSON

DEMONS  - IMAGINE DRAGONS

COUNTING STARS -  ONE REPUBLIC

DANCING ON MY OWN-  CALUM SCOTT     

SUDDENLY I SEE-  KT TUNSTALL

LOST IN JAPAN -SHAWN MENDES

BROKEN - LOVELY THE BAND

L.A. SONG - BETH HART

HOUR 2

COUNTING BLUE CARS - DISHWALLA

WAITING ON THE WORLD TO CHANGE- JOHN MAYER

THIS TOWN  -  NIALL HORAN

CRASH INTO ME -  DAVE MATTHEWS & TIM REYNOLDS

DELICATE  - TAYLOR SWIFT    

RENEGADES  - X AMBASSADORS

YOUNGBLOOD -   5 SECONDS OF SUMMER

THANK YOU- DIDO

WISH I KNEW YOU  - THE REVIVALISTS

MIGHT NOT LIKE ME -  BRYNN ELLIOTT

PERFECT -   ED SHEERAN

SOMETHING FOR THE REST OF US -  GOO GOO DOLLS

HOUR 3

BE ALRIGHT - DEAN LEWIS

SUNDAY MORNING - MAROON 5

THE REMEDY  -   JASON MRAZ

HAPPIER - MARSHMELLO & BASTILLE

I DON’T WANNA WAIT-  PAULA COLE

NATURAL -  IMAGINE DRAGONS

THE ONE I LOVE-  DAVID GRAY

BRIAN WILSON  -  BARENAKED LADIES

SHALLOW  - LADY GAGA & BRADLEY COOPER

TOO CLOSE - ALEX CLARE

WHAT ABOUT US - P!NK

NO SUCH THING  -  JOHN MAYER

Tags: 
acoustic sunrise

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