Barenaked Ladies & More On Acoustic Sunrise December 2, 2018
ACOUSTIC SUNRISE with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!
Acoustic Sunrise can be heard on Star 102 HD2 during the holiday season!
Your Star 102 acoustic sunrise setlist for December 2, 2018.
HOUR 1
COLLIDE - HOWIE DAY
STAY - ALESSIA CARA
BEST I EVER HAD - GAVIN DeGRAW
NEVER SAY NEVER - THE FRAY
BEHIND THESE HAZEL EYES- KELLY CLARKSON
DEMONS - IMAGINE DRAGONS
COUNTING STARS - ONE REPUBLIC
DANCING ON MY OWN- CALUM SCOTT
SUDDENLY I SEE- KT TUNSTALL
LOST IN JAPAN -SHAWN MENDES
BROKEN - LOVELY THE BAND
L.A. SONG - BETH HART
HOUR 2
COUNTING BLUE CARS - DISHWALLA
WAITING ON THE WORLD TO CHANGE- JOHN MAYER
THIS TOWN - NIALL HORAN
CRASH INTO ME - DAVE MATTHEWS & TIM REYNOLDS
DELICATE - TAYLOR SWIFT
RENEGADES - X AMBASSADORS
YOUNGBLOOD - 5 SECONDS OF SUMMER
THANK YOU- DIDO
WISH I KNEW YOU - THE REVIVALISTS
MIGHT NOT LIKE ME - BRYNN ELLIOTT
PERFECT - ED SHEERAN
SOMETHING FOR THE REST OF US - GOO GOO DOLLS
HOUR 3
BE ALRIGHT - DEAN LEWIS
SUNDAY MORNING - MAROON 5
THE REMEDY - JASON MRAZ
HAPPIER - MARSHMELLO & BASTILLE
I DON’T WANNA WAIT- PAULA COLE
NATURAL - IMAGINE DRAGONS
THE ONE I LOVE- DAVID GRAY
BRIAN WILSON - BARENAKED LADIES
SHALLOW - LADY GAGA & BRADLEY COOPER
TOO CLOSE - ALEX CLARE
WHAT ABOUT US - P!NK
NO SUCH THING - JOHN MAYER