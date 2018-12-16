Lifehouse & More On Acoustic Sunrise December 16, 2018
ACOUSTIC SUNRISE with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!
Acoustic Sunrise can be heard on Star 102 HD2 during the holiday season!
Your Star 102 acoustic sunrise setlist for December 16, 2018.
HOUR 1
BELIEVER - IMAGINE DRAGONS
ALREADY GONE - KELLY CLARKSON
I’LL BE - EDWIN McCAIN
I’M YOURS -JASON MRAZ
BACK TO DECEMBER -TAYLOR SWIFT
SLOW HANDS - NIALL HORAN
HERE WITHOUT YOU - 3 DOORS DOWN
THINKING OUT LOUD - ED SHEERAN
MIGHT NOT LIKE ME - BRYNN ELLIOTT
FEEL IT STILL - PORTUGAL. THE MAN
WONDER - NATALIE MERCHANT
EVERYDAY - DAVE MATTHEWS
HOUR 2
HONEY, I’M GOOD - ANDY GRAMMER
SOAK UP THE SUN - SHERYL CROW
GRENADE - BRUNO MARS
HAPPIER- MARSHMELLO & BASTILLE
HAVANA - CAMILA CABELLO
HOW TO SAVE A LIFE-THE FRAY
IN MY BLOOD - SHAWN MENDES
LET IT GO- JAMES BAY
MISSING-EVERYTHING BUT THE GIRL
SHALLOW - LADY GAGA & BRADLEY COOPER
YELLOW -COLDPLAY
THE WAY I AM -CHARLIE PUTH
HOUR 3
BE ALRIGHT - DEAN LEWIS
FOR THE FIRST TIME - THE SCRIPT
DREAMS - THE CRANBERRIES
LOVE LIES- KHALID & NORMANI
DROPS OF JUPITER -TRAIN
AHEAD OF MYSELF-X AMBASSADORS
YOUNGBLOOD - 5 SECONDS OF SUMMER
NEXT TO ME - EMELI SANDE
PERFECT - ED SHEERAN
BETTER DAYS- GOO GOO DOLLS
WHEN WE WERE YOUNG - ADELE
HANGING BY A MOMENT - LIFEHOUSE