Dean Lewis & More On Acoustic Sunrise August 4, 2019

August 4, 2019
Acoustic Sunrise
Dean Lewis performs

(Photo by Graham Denholm/Getty Images for Tennis Australia)

Categories: 
Acoustic Sunrise
Music

ACOUSTIC SUNRISE with Matthew Reid, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!

Your Star 102 acoustic sunrise setlist for August 4, 2019.

HOUR 1

LONELY NO MORE - ROB THOMAS

SOMEONE YOU LOVED (GUITAR)-  LEWIS CAPALDI

DON’T WANNA KNOW -  MAROON 5

CLOSE TO ME - ELLIE GOULDING

HOW’S IT GONNA BE- THRID EYE BLIND

PRAYING - KESHA

BEAUTIFUL PEOPLE  -  ED SHEERAN & KHALID

BOSTON -  AUGUSTANA

THERE’S NOTHING HOLDING ME BACK -  SHAWN MENDES

WHATEVER IT TAKES  -   IMAGINE DRAGONS

NO PROMISES - CHEAT CODES & DEMI LOVATO

I KNOW I’M NOT THE ONLY ONE - SAM SMITH

ALL I REALLY WANT - ALANIS MORISSETTE

HOUR 2

SAY IT RIGHT  -   NELLY FURTADO

PUMPED UP KICKS -  FOSTER THE PEOPLE

LOVE LIES  -  KHALID & NORMANI                                              

HELLAGOOD -  NO DOUBT

STAY -  ALESSIA CARA

CALLING ALL ANGELS -  TRAIN

WANT TO WANT ME  -  JASON DERULO

MORE THAN WORDS -  EXTREME

DONE FOR ME - CHARLIE PUTH

FOLLOW ME  -  UNCLE KRACKER

ROCK-A-BYE  - CLEAN BANDIT/ANNE MARIE

STAY (I MISSED YOU) -   LISA LOEB

BREAKEVEN  -  THE SCRIPT

HOUR 3

HERO -   ENRIQUE IGLESIAS

BRING ME TO LIFE -  EVANESCENCE

KISS ME  -  SIXPENCE NONE THE RICHER 

WITHOUT ME  - HALSEY

DYNAMITE - TAIO CRUZ

RIPTIDE  - VANCE JOY

STORY OF MY LIFE  -  ONE DIRECTION

IRIS  - GOO GOO DOLLS

NEW RULES  -   DUA LIPA

BE ALRIGHT  -   DEAN LEWIS

WALKING ON THE SUN - SMASHMOUTH 

WE ARE YOUNG -   FUN ft. JANELLE MONAE

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acoustic sunrise