Dean Lewis & More On Acoustic Sunrise August 4, 2019
ACOUSTIC SUNRISE with Matthew Reid, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!
Your Star 102 acoustic sunrise setlist for August 4, 2019.
HOUR 1
LONELY NO MORE - ROB THOMAS
SOMEONE YOU LOVED (GUITAR)- LEWIS CAPALDI
DON’T WANNA KNOW - MAROON 5
CLOSE TO ME - ELLIE GOULDING
HOW’S IT GONNA BE- THRID EYE BLIND
PRAYING - KESHA
BEAUTIFUL PEOPLE - ED SHEERAN & KHALID
BOSTON - AUGUSTANA
THERE’S NOTHING HOLDING ME BACK - SHAWN MENDES
WHATEVER IT TAKES - IMAGINE DRAGONS
NO PROMISES - CHEAT CODES & DEMI LOVATO
I KNOW I’M NOT THE ONLY ONE - SAM SMITH
ALL I REALLY WANT - ALANIS MORISSETTE
HOUR 2
SAY IT RIGHT - NELLY FURTADO
PUMPED UP KICKS - FOSTER THE PEOPLE
LOVE LIES - KHALID & NORMANI
HELLAGOOD - NO DOUBT
STAY - ALESSIA CARA
CALLING ALL ANGELS - TRAIN
WANT TO WANT ME - JASON DERULO
MORE THAN WORDS - EXTREME
DONE FOR ME - CHARLIE PUTH
FOLLOW ME - UNCLE KRACKER
ROCK-A-BYE - CLEAN BANDIT/ANNE MARIE
STAY (I MISSED YOU) - LISA LOEB
BREAKEVEN - THE SCRIPT
HOUR 3
HERO - ENRIQUE IGLESIAS
BRING ME TO LIFE - EVANESCENCE
KISS ME - SIXPENCE NONE THE RICHER
WITHOUT ME - HALSEY
DYNAMITE - TAIO CRUZ
RIPTIDE - VANCE JOY
STORY OF MY LIFE - ONE DIRECTION
IRIS - GOO GOO DOLLS
NEW RULES - DUA LIPA
BE ALRIGHT - DEAN LEWIS
WALKING ON THE SUN - SMASHMOUTH
WE ARE YOUNG - FUN ft. JANELLE MONAE