Florida Georgia Line & More On Acoustic Sunrise August 25, 2019
ACOUSTIC SUNRISE with Matthew Reid, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!
Your Star 102 acoustic sunrise setlist for August 25, 2019.
HOUR 1
BEAUTIFUL DAY - U2
TOO LITTLE TOO LATE - JO JO
COLLIDE - HOWIE DAY
SHALLOW (solo) - LADY GAGA
WAITING ON THE WORLD - JOHN MAYER
LIGHTS - ELLE GOULDING
COOL - JONAS BROTHER
FLY - SUGAR RAY
BE ALRIGHT - DEAN LEWIS
YELLOW - COLDPLAY
LOCKED OUT OF HEAVEN - BRUNO MARS
LET HER GO - PASSENGER
BEST DAY OF MY LIFE - AMERICAN AUTHORS
HOUR 2
WHO KNEW - PINK
YOU BELONG WITH ME - TAYLOR SWIFT
EVERYTHING YOU WANT - VERTICAL HORIZON
EASTSIDE - BENNY BLANCO, HALSEY, KHALID
SUPERMAN (IT AIN’T EASY) - FIVE FOR FIGHTING
IN MY BLOOD - SHAWN MENDES
MY SONGS KNOW WHAT YOU DID… - FALLOUT BOY
POMPEII - BASTILLE
CRUISE - FLORIDA GEORGIA LINE
HEY SOUL SISITER - TRAIN
COLDWATER - JUSTIN BIEBER
BREAKAWAY - KELLY CLARKSON
HOUR 3
BAD GUY - BILLIE EILLISH
NEED YOU NOW - LADY ANTEBELLUM
HANGING BY A MOMENT - LIFEHOUSE
LIPS ARE MOVING - MEGHAN TRAINOR
HO HEY - LUMINEERS
NIGHT CHANGES - ONE DIRECTION
DON’T YOU (FORGET ABOUT ME) - SIMPLE MINDS
WRECKING BALL - MILEY CYRUS
TEQUILA - DAN & SHAY
UNDER THE BRIDGE- RED HOT CHILI PEPPERS
CLOSE TO ME - ELLE GOULDING
CHASING CARS - SNOW PATROL
PHOTOGRAPH - ED SHEERAN
DIAMONDS - RIHANNA