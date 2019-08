Florida Georgia Line & More On Acoustic Sunrise August 25, 2019

ACOUSTIC SUNRISE with Matthew Reid, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!

Your Star 102 acoustic sunrise setlist for August 25, 2019.

HOUR 1

BEAUTIFUL DAY - U2

TOO LITTLE TOO LATE - JO JO

COLLIDE - HOWIE DAY

SHALLOW (solo) - LADY GAGA

WAITING ON THE WORLD - JOHN MAYER

LIGHTS - ELLE GOULDING

COOL - JONAS BROTHER

FLY - SUGAR RAY

BE ALRIGHT - DEAN LEWIS

YELLOW - COLDPLAY

LOCKED OUT OF HEAVEN - BRUNO MARS

LET HER GO - PASSENGER

BEST DAY OF MY LIFE - AMERICAN AUTHORS

HOUR 2

WHO KNEW - PINK

YOU BELONG WITH ME - TAYLOR SWIFT

EVERYTHING YOU WANT - VERTICAL HORIZON

EASTSIDE - BENNY BLANCO, HALSEY, KHALID

SUPERMAN (IT AIN’T EASY) - FIVE FOR FIGHTING

IN MY BLOOD - SHAWN MENDES

MY SONGS KNOW WHAT YOU DID… - FALLOUT BOY

POMPEII - BASTILLE

CRUISE - FLORIDA GEORGIA LINE

HEY SOUL SISITER - TRAIN

COLDWATER - JUSTIN BIEBER

BREAKAWAY - KELLY CLARKSON

HOUR 3

BAD GUY - BILLIE EILLISH

NEED YOU NOW - LADY ANTEBELLUM

HANGING BY A MOMENT - LIFEHOUSE

LIPS ARE MOVING - MEGHAN TRAINOR

HO HEY - LUMINEERS

NIGHT CHANGES - ONE DIRECTION

DON’T YOU (FORGET ABOUT ME) - SIMPLE MINDS

WRECKING BALL - MILEY CYRUS

TEQUILA - DAN & SHAY

UNDER THE BRIDGE- RED HOT CHILI PEPPERS

CLOSE TO ME - ELLE GOULDING

CHASING CARS - SNOW PATROL

PHOTOGRAPH - ED SHEERAN

DIAMONDS - RIHANNA