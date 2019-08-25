Florida Georgia Line & More On Acoustic Sunrise August 25, 2019

August 25, 2019
Acoustic Sunrise
Florida Georgia Line performs during the 2018 CMA Music Festival at Nissan Stadium.

© Larry McCormack-USA TODAY Sports

Categories: 
Acoustic Sunrise
Music

ACOUSTIC SUNRISE with Matthew Reid, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!

Your Star 102 acoustic sunrise setlist for August 25, 2019.

HOUR 1

BEAUTIFUL DAY - U2

TOO LITTLE TOO LATE -  JO JO

COLLIDE - HOWIE DAY

SHALLOW (solo) - LADY GAGA

WAITING ON THE WORLD -  JOHN MAYER

LIGHTS  - ELLE GOULDING

COOL -  JONAS BROTHER

FLY - SUGAR RAY

BE ALRIGHT - DEAN LEWIS

YELLOW  -  COLDPLAY

LOCKED OUT OF HEAVEN - BRUNO MARS

LET HER GO -  PASSENGER

BEST DAY OF MY LIFE - AMERICAN AUTHORS

HOUR 2

WHO KNEW - PINK

YOU BELONG WITH ME - TAYLOR SWIFT

EVERYTHING YOU WANT  -  VERTICAL HORIZON  

EASTSIDE - BENNY BLANCO, HALSEY, KHALID

SUPERMAN (IT AIN’T EASY)  -  FIVE FOR FIGHTING

IN MY BLOOD -  SHAWN MENDES

MY SONGS KNOW WHAT YOU DID… -  FALLOUT BOY

POMPEII  - BASTILLE

CRUISE -  FLORIDA GEORGIA LINE 

HEY SOUL SISITER  - TRAIN

COLDWATER -  JUSTIN BIEBER

BREAKAWAY - KELLY CLARKSON

HOUR 3

BAD GUY - BILLIE EILLISH

NEED YOU NOW - LADY ANTEBELLUM

HANGING BY A MOMENT - LIFEHOUSE

LIPS ARE MOVING - MEGHAN TRAINOR

HO HEY - LUMINEERS

NIGHT CHANGES - ONE DIRECTION

DON’T YOU (FORGET ABOUT ME) - SIMPLE MINDS

WRECKING BALL - MILEY CYRUS

TEQUILA - DAN & SHAY

UNDER THE BRIDGE-  RED HOT CHILI PEPPERS

CLOSE TO ME - ELLE GOULDING

CHASING CARS - SNOW PATROL

PHOTOGRAPH  - ED SHEERAN

DIAMONDS - RIHANNA

Tags: 
acoustic sunrise

Recent Podcast Audio
Checkin' The Cleveland Scene with Andrew Zelman - August 23rd 2019 Edition WDOKFM: On-Demand
A Special Wish Foundation Hosts "It's Always Sunny In Treehouse" WDOKFM: On-Demand
Jen and Tim Talk To Bar 32 About Their Exclusive Air Show Watch Party WDOKFM: On-Demand
Checkin The Cleveland Scene with Andrew Zelman - August 16th Edition WDOKFM: On-Demand
The Cleveland Pickle Fest WDOKFM: On-Demand
Mapleside Farms Calls In About Their Baker Mayfield Maze WDOKFM: On-Demand
View More Episodes