Hootie & The Blowfish & More On Acoustic Sunrise August 18, 2019

August 18, 2019
Acoustic Sunrise
Hootie & The Blowfish

Taylor Hill / Stringer

Categories: 
Acoustic Sunrise
Music

ACOUSTIC SUNRISE with Matthew Reid, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!

Your Star 102 acoustic sunrise setlist for August 18, 2019.

HOUR 1

CRAZY- GNARLS BARKLEY

AFRICA - WEEZER

ISSUES -  JULIA MICHAELS  

BEHIND THESE HAZEL EYES - KELLY CLARKSON

HIGH HOPES -  PANIC AT THE DISCO

TRUTH HURTS - LIZZO

DIRRTY -  ED SHEERAN

SLIDE- GOO GOO DOLLS

FEEL IT STILL  -  PORTUGAL THE MAN

CLARITY -   ZEDD ft FOXES

IT’S TIME -  IMAGINE DRAGONS

BAD GUY  -  BILLIE EILISH

BLANK SPACE - TAYLOR SWIFT

HOUR 2

COOLER THAN ME  -  MIKE POSNER

DANCING WITH A STRANGER -  SAM SMITH & NORMANI

POUR SOME SUGAR ON ME - DEF LEPPARD

LEGO HOUSE (ED SHEERAN) -  SHAWN MENDES

CUPS (acapella)  -    ANNA KENDRICK

BAD AT LOVE - HALSEY

CRUSH (Beach Bash)-  DAVE MATTHEWS

BUDAPEST  -  GEORGE EZRA

THANK U, NEXT  -  ARIANA GRANDE

APOLOGIZE  - ONE REPUBLIC

EMPIRE STATE OF MIND -  ALICIA KEYS

TRAMPOLINE - SHAED

ADIA - AVRIL LAVIGNE

HOUR 3

VIVA LA VIDA  -  COLDPLAY

COOL -   JONAS BROTHERS

SHE WILL BE LOVED  - MAROON FIVE

ATTENTION -  CHARLIE PUTH

DON’T DREAM IT’S OVER  - CROWDED HOUSE

SOMEONE YOU LOVED (guitar) -  LEWIS CAPALDI   

LET HER CRY -  HOOTIE & THE BLOWFISH

BEAUTIFUL PEOPLE -   ED SHEERAN

GIVE YOUR HEART A BREAK- DEMI LOVATO

STILL INTO YOU  -  PARAMORE

THAT’S WHAT I LIKE  - BRUNO MARS

JUST LIKE FIRE  -  PINK

BORDERLINE (MADONNA) - ROB THOMAS (piano)

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acoustic sunrise