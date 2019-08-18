Hootie & The Blowfish & More On Acoustic Sunrise August 18, 2019
ACOUSTIC SUNRISE with Matthew Reid, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!
Your Star 102 acoustic sunrise setlist for August 18, 2019.
HOUR 1
CRAZY- GNARLS BARKLEY
AFRICA - WEEZER
ISSUES - JULIA MICHAELS
BEHIND THESE HAZEL EYES - KELLY CLARKSON
HIGH HOPES - PANIC AT THE DISCO
TRUTH HURTS - LIZZO
DIRRTY - ED SHEERAN
SLIDE- GOO GOO DOLLS
FEEL IT STILL - PORTUGAL THE MAN
CLARITY - ZEDD ft FOXES
IT’S TIME - IMAGINE DRAGONS
BAD GUY - BILLIE EILISH
BLANK SPACE - TAYLOR SWIFT
HOUR 2
COOLER THAN ME - MIKE POSNER
DANCING WITH A STRANGER - SAM SMITH & NORMANI
POUR SOME SUGAR ON ME - DEF LEPPARD
LEGO HOUSE (ED SHEERAN) - SHAWN MENDES
CUPS (acapella) - ANNA KENDRICK
BAD AT LOVE - HALSEY
CRUSH (Beach Bash)- DAVE MATTHEWS
BUDAPEST - GEORGE EZRA
THANK U, NEXT - ARIANA GRANDE
APOLOGIZE - ONE REPUBLIC
EMPIRE STATE OF MIND - ALICIA KEYS
TRAMPOLINE - SHAED
ADIA - AVRIL LAVIGNE
HOUR 3
VIVA LA VIDA - COLDPLAY
COOL - JONAS BROTHERS
SHE WILL BE LOVED - MAROON FIVE
ATTENTION - CHARLIE PUTH
DON’T DREAM IT’S OVER - CROWDED HOUSE
SOMEONE YOU LOVED (guitar) - LEWIS CAPALDI
LET HER CRY - HOOTIE & THE BLOWFISH
BEAUTIFUL PEOPLE - ED SHEERAN
GIVE YOUR HEART A BREAK- DEMI LOVATO
STILL INTO YOU - PARAMORE
THAT’S WHAT I LIKE - BRUNO MARS
JUST LIKE FIRE - PINK
BORDERLINE (MADONNA) - ROB THOMAS (piano)