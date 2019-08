Hootie & The Blowfish & More On Acoustic Sunrise August 18, 2019

ACOUSTIC SUNRISE with Matthew Reid, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!

Your Star 102 acoustic sunrise setlist for August 18, 2019.

HOUR 1

CRAZY- GNARLS BARKLEY

AFRICA - WEEZER

ISSUES - JULIA MICHAELS

BEHIND THESE HAZEL EYES - KELLY CLARKSON

HIGH HOPES - PANIC AT THE DISCO

TRUTH HURTS - LIZZO

DIRRTY - ED SHEERAN

SLIDE- GOO GOO DOLLS

FEEL IT STILL - PORTUGAL THE MAN

CLARITY - ZEDD ft FOXES

IT’S TIME - IMAGINE DRAGONS

BAD GUY - BILLIE EILISH

BLANK SPACE - TAYLOR SWIFT

HOUR 2

COOLER THAN ME - MIKE POSNER

DANCING WITH A STRANGER - SAM SMITH & NORMANI

POUR SOME SUGAR ON ME - DEF LEPPARD

LEGO HOUSE (ED SHEERAN) - SHAWN MENDES

CUPS (acapella) - ANNA KENDRICK

BAD AT LOVE - HALSEY

CRUSH (Beach Bash)- DAVE MATTHEWS

BUDAPEST - GEORGE EZRA

THANK U, NEXT - ARIANA GRANDE

APOLOGIZE - ONE REPUBLIC

EMPIRE STATE OF MIND - ALICIA KEYS

TRAMPOLINE - SHAED

ADIA - AVRIL LAVIGNE

HOUR 3

VIVA LA VIDA - COLDPLAY

COOL - JONAS BROTHERS

SHE WILL BE LOVED - MAROON FIVE

ATTENTION - CHARLIE PUTH

DON’T DREAM IT’S OVER - CROWDED HOUSE

SOMEONE YOU LOVED (guitar) - LEWIS CAPALDI

LET HER CRY - HOOTIE & THE BLOWFISH

BEAUTIFUL PEOPLE - ED SHEERAN

GIVE YOUR HEART A BREAK- DEMI LOVATO

STILL INTO YOU - PARAMORE

THAT’S WHAT I LIKE - BRUNO MARS

JUST LIKE FIRE - PINK

BORDERLINE (MADONNA) - ROB THOMAS (piano)