Taylor Swift & More On Acoustic Sunrise April 28, 2019

April 28, 2019
Acoustic Sunrise
Categories: 
Acoustic Sunrise
Music

ACOUSTIC SUNRISE with Matthew Reid powered by The Woodhouse Day Spa, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!

Your Star 102 acoustic sunrise setlist for April 21, 2019.

HOUR 1

LOVE ME HARDER   - ARIANA GRANDE AND THE WEEKND

LET HER CRY - HOOTIE & THE BLOWFISH

EX’S AND OH’S  -  ELLE KING  

AS LONG AS YOU LOVE ME - BACKSTREET BOYS

NEW RULES - DUA LIPA

SUNDAY MORNING- MAROON 5

LAYLA  -  ERIC CLAPTON

PERFECT - PINK

HAPPIER - MARSHMELLO BASTILLE

LIGHTS DOWN LOW-  MAX

LIPS ARE MOVING - MEGHAN TRAINOR

SOAK UP THE SUN   -  SHERYL CROW

HOUR 2

PERFECT -  ED SHEERAN

EVERY MORNING - SUGAR RAY

APOLOGIZE -  ONE REPUBLIC              

TEARDROPS ON MY GUITAR -  TAYLOR SWIFT

BROKEN - LOVELYTHEBAND

WONDERWALL -  OASIS

EASTSIDE -  BENNY BLANCO/HALSEY/KHALID

BREAKAWAY - KELLY CLARKSON

YOU LEARN -  ALANIS MORISETTE

WHAT ABOUT US -   PINK

OVER MY HEAD - THE FRAY

MEANT TO BE -  BEBE REXHA

HOUR 3

HERO- ENRIQUE IGLESIAS

A MILLION DREAMS -  LADY GAGA

AFRICA -  WEEZER 

NOT OVER YOU -  GAVIN DEGRAW

WITHOUT ME - HALSEY

DOG DAYS ARE OVER-  FLORENCE & THE MACHINE

100 YEARS - 5 FOR FIGHTING

ONE LESS DAY (DYING YOUNG)- ROB THOMAS

SEVEN YEARS - LUKAS GRAHAM

CLOSE TO ME - ELLIE GOULDING                

DECEMBER  - COLLECTIVE SOUL

DROPS OF JUPITER - TAYLOR SWIFT

Tags: 
acoustic sunrise

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