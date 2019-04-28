Taylor Swift & More On Acoustic Sunrise April 28, 2019
ACOUSTIC SUNRISE with Matthew Reid powered by The Woodhouse Day Spa, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!
Your Star 102 acoustic sunrise setlist for April 21, 2019.
HOUR 1
LOVE ME HARDER - ARIANA GRANDE AND THE WEEKND
LET HER CRY - HOOTIE & THE BLOWFISH
EX’S AND OH’S - ELLE KING
AS LONG AS YOU LOVE ME - BACKSTREET BOYS
NEW RULES - DUA LIPA
SUNDAY MORNING- MAROON 5
LAYLA - ERIC CLAPTON
PERFECT - PINK
HAPPIER - MARSHMELLO BASTILLE
LIGHTS DOWN LOW- MAX
LIPS ARE MOVING - MEGHAN TRAINOR
SOAK UP THE SUN - SHERYL CROW
HOUR 2
PERFECT - ED SHEERAN
EVERY MORNING - SUGAR RAY
APOLOGIZE - ONE REPUBLIC
TEARDROPS ON MY GUITAR - TAYLOR SWIFT
BROKEN - LOVELYTHEBAND
WONDERWALL - OASIS
EASTSIDE - BENNY BLANCO/HALSEY/KHALID
BREAKAWAY - KELLY CLARKSON
YOU LEARN - ALANIS MORISETTE
WHAT ABOUT US - PINK
OVER MY HEAD - THE FRAY
MEANT TO BE - BEBE REXHA
HOUR 3
HERO- ENRIQUE IGLESIAS
A MILLION DREAMS - LADY GAGA
AFRICA - WEEZER
NOT OVER YOU - GAVIN DEGRAW
WITHOUT ME - HALSEY
DOG DAYS ARE OVER- FLORENCE & THE MACHINE
100 YEARS - 5 FOR FIGHTING
ONE LESS DAY (DYING YOUNG)- ROB THOMAS
SEVEN YEARS - LUKAS GRAHAM
CLOSE TO ME - ELLIE GOULDING
DECEMBER - COLLECTIVE SOUL
DROPS OF JUPITER - TAYLOR SWIFT