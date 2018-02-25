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X Ambassadors @ LaureLive Music Festival - June 11th, 2016

Star 102’s Acoustic Sunrise is your Sunday Morning Escape, every Sunday from 8am to 11am.

So, grab a cup of coffee, the Sunday paper, and ease in to the best day of the week with Acoustic Sunrise with host Dan O’Brien. The best reason to get up early on Sunday morning!

HOUR 1

COME ON GET HIGHER – MATT NATHANSON
ROLLING IN THE DEEP – ADELE
DEMONS – IMAGINE DRAGONS
CARRY ON – FUN.
GONE, GONE, GONE – PHILLIP PHILLIPS
SAY SOMETHING – A GREAT BIG WORLD
IRIS – GOO GOO DOLLS
COUNTING STARS – ONE REPUBLIC
THIS TOWN – NIALL HORAN
WHAT ABOUT US – PINK
RIPTIDE – VANCE JOY
ALL OF ME – JOHN LEGEND

HOUR 2

LOCKED OUT OF HEAVEN – BRUNO MARS
SHAPE OF YOU – ED SHEERAN
YOU OUGHTA KNOW – ALANIS MORISSETTE
AHEAD OF MYSELF – X AMBASSADORS
YOU & I BOTH – JASON MRAZ
ELEANOR RIGBY – THE FRAY
POMPEII – BASTILLE
MEET VIRGINIA – TRAIN
NO ROOTS – ALICE MERTON
WICKED GAME – CHRIS ISAAK
GERONIMO – SHEPPARD

HOUR 3

SUNDAY MORNING – MAROON 5
KING OF ANYTHING – SARA BAREILLES
NAKED – JAMES ARTHUR
FEEL IT STILL – PORTUGAL. THE MAN
BENT – MATCHBOX 20
CRAZY – SEAL
TAKE ME TO CHURCH – HOZIER
EVERYBODY – INGRID MICHAELSON
PERFECT – ED SHEERAN
HEARTS ON FIRE – GAVIN JAMES
THUNDER – IMAGINE DRAGONS
WISH I KNEW YOU – THE REVIVALISTS

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