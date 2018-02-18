Star 102’s Acoustic Sunrise is your Sunday Morning Escape, every Sunday from 8am to 11am.
So, grab a cup of coffee, the Sunday paper, and ease in to the best day of the week with Acoustic Sunrise with host Dan O’Brien. The best reason to get up early on Sunday morning!
HOUR 1
PERFECT – ED SHEERAN
BREAKAWAY – KELLY CLARKSON
STAY WITH ME – SAM SMITH
BARELY BREATHING – DUNCAN SHEIK
CRAZY – GNARLS BARKLEY
HER DIAMONDS – ROB THOMAS
I DON’T WANNA BE – GAVIN DeGRAW
WHERE HAVE ALL THE COWBOYS GONE – PAULA COLE
HOME – PHILLIP PHILLIPS
YOU’RE THE BEST THING ABOUT ME – U2
WAKE ME UP – ALOE BLACC
UNINVITED – ALANIS MORISSETTE
HOUR 2
WISH I KNEW YOU – THE REVIVALISTS
BUBBLY – COLBIE CAILLAT
GIVE LOVE – ANDY GRAMMER
NAKED – JAMES ARTHUR
SUDDENLY I SEE – KT TUNSTALL
ONE MORE NIGHT – MAROON 5
BUDAPEST – GEORGE EZRA
UNSTEADY – X AMBASSADORS
IN YOUR EYES – JEFFREY GAINES
HEARTS ON FIRE – GAVIN JAMES
EX’s & OH’s – ELLE KING
HEAVEN – BRYAN ADAMS
HOUR 3
NO ROOTS – ALICE MERTON
CLOCKS – COLDPLAY
SEND MY LOVE (TO YOUR NEW LOVER) – ADELE
TOO MUCH TO ASK – NIALL HORAN
LOOK AFTER YOU – THE FRAY
WAITING ON THE WORLD TO CHANGE – JOHN MAYER
THUNDER – IMAGINE DRAGONS
ADIA – SARAH McLACHLAN
ORDINARY WORLD – DURAN DURAN
THE A TEAM – ED SHEERAN
HEY, SOUL SISTER – TRAIN
SLIDE – GOO GOO DOLLS