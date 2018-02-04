Star 102’s Acoustic Sunrise is your Sunday Morning Escape, every Sunday from 8am to 11am.
So, grab a cup of coffee, the Sunday paper, and ease in to the best day of the week with Acoustic Sunrise with host Dan O’Brien. The best reason to get up early on Sunday morning!
HOUR 1
HANGING BY A MOMENT – LIFEHOUSE
FOR THE FIRST TIME – THE SCRIPT
LITTLE TALKS – OF MONSTERS & MEN
TOO GOOD AT GOODBYES – SAM SMITH
GIRLS CHASE BOYS – INGRID MICHAELSON
LET IT GO – JAMES BAY
SLOW HANDS – NIALL HORAN
EVERYDAY IS A WINDING ROAD – SHERYL CROW
WE FOUND LOVE – MAT KEARNEY
HEARTS ON FIRE – GAVIN JAMES
SMOOTH – ROB THOMAS
WISH I KNEW YOU – THE REVIVALISTS
HOUR 2
WE DON’T TALK ANYMORE – CHARLIE PUTH
DON’T WANNA KNOW – MAROON 5
NO ROOTS – ALICE MERTON
A SKY FULL OF STARS – COLDPLAY
LET HER CRY – HOOTIE & THE BLOWFISH
I WILL WAIT – MUMFORD & SONS
CHANDELIER – SIA
RENEGADES – X AMBASSADORS
RIPTIDE – VANCE JOY
CRASH INTO ME – DAVE MATTHEWS & TIM REYNOLDS
WHAT ABOUT US – PINK
DEMONS – IMAGINE DRAGONS
HOUR 3
PIECE BY PIECE – KELLY CLARKSON
THE REASON – HOOBASTANK
FREE FALLIN’ – JOHN MAYER
NAKED – JAMES ARTHUR
SHUT UP AND DANCE – WALK THE MOON
DROPS OF JUPITER – TRAIN
TAKE ME TO CHURCH – HOZIER
WHEREVER YOU WILL GO – THE CALLING
PERFECT – ED SHEERAN
WHEN WE WERE YOUNG – ADELE
ATTENTION – CHARLIE PUTH
SLIDE – GOO GOO DOLLS