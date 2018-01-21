Star 102’s Acoustic Sunrise is your Sunday Morning Escape, every Sunday from 8am to 11am.
So, grab a cup of coffee, the Sunday paper, and ease in to the best day of the week with Acoustic Sunrise with host Dan O’Brien. The best reason to get up early on Sunday morning!
HOUR 1
BELIEVER – IMAGINE DRAGONS
THE REASON – HOOBASTANK
COLLIDE – HOWIE DAY
A THOUSAND YEARS – CHRISTINA PERRI
ATTENTION – CHARLIE PUTH
IRIS – GOO GOO DOLLS
THAT’S WHAT I LIKE – BRUNO MARS
WHAT ABOUT US – PINK
DAUGHTERS – JOHN MAYER
BUDAPEST – GEORGE EZRA
MR. KNOW IT ALL – KELLY CLARKSON
MR. JONES – COUNTING CROWS
HOUR 2
COUNTING BLUE CARS – DISHWALLA
MILES – PHILLIP PHILLIPS
CLOSER – CONOR MAYNARD
LIFE AFTER YOU – DAUGHTRY
HOLD BACK THE RIVER – JAMES BAY
THE ONE THAT GOT AWAY – KATY PERRY
PUSH – MATCHBOX 20
LITTLE LION MAN – MUMFORD & SONS
SEND MY LOVE (TO YOUR NEW LOVER) – ADELE
HEARTS ON FIRE – GAVIN JAMES
WE DON’T TALK ANYMORE – CHARLIE PUTH
POMPEII – BASTILLE
HOUR 3
WONDER – NATALIE MERCHANT
FEEL IT STILL – PORTUGAL. THE MAN
TOO MUCH TO ASK – NIALL HORAN
NO ROOTS – ALICE MERTON
CASTLE ON THE HILL – ED SHEERAN
LATCH – SAM SMITH
OVER MY HEAD – THE FRAY
THUNDER – IMAGINE DRAGONS
SOAK UP THE SUN – SHERYL CROW
AHEAD OF MYSELF – X AMBASSADORS
MEET VIRGINIA – TRAIN
LONELY NO MORE – ROB THOMAS