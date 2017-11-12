Star 102’s Acoustic Sunrise with Goo Goo Dolls, Sam Smith & More

Star 102’s Acoustic Sunrise is your Sunday Morning Escape, every Sunday from 8am to 11am.
So, grab a cup of coffee, the Sunday paper, and ease in to the best day of the week with Acoustic Sunrise with host Dan O’Brien. The best reason to get up early on Sunday morning!
HOUR 1
ASAY YOU WON’T LET GO – JAMES ARTHUR
NAME – GOO GOO DOLLS
THE RIDDLE – FIVE FOR FIGHTING
STITCHES – SHAWN MENDES
THE SCIENTIST – COLDPLAY
HOME – DAUGHTRY
RIPTIDE – VANCE JOY
LOCKED OUT OF HEAVEN – BRUNO MARS
BACK TO DECEMBER – TAYLOR SWIFT
MILES – PHILLIP PHILLIPS
DON’T WANNA KNOW – MAROON 5
NEED YOU NOW – LADY ANTEBELLUM
HOUR 2
SLOW HANDS – NIALL HORAN
WE ARE YOUNG – FUN.
LET IT GO – JAMES BAY
WHAT ABOUT US – P!NK
TOO GOOD AT GOODBYES – SAM SMITH
HANGING BY A MOMENT – LIFEHOUSE
UNSTEADY – X AMBASSADORS
MEET VIRGINIA – TRAIN
WISH I KNEW YOU – THE REVIVALISTS
PERFECT – ED SHEERAN
BUBBLY – COLBIE CAILLAT
GOOD TIMES – ALL-TIME LOW
HOUR 3
ATTENTION – CHARLIE PUTH
SOAK UP THE SUN – SHERYL CROW
YOU’RE THE BEST THING ABOUT ME – U2
COLLIDE – HOWIE DAY
THUNDER – IMAGINE DRAGONS
DREAMS – CRANBERRIES
FEEL IT STILL – PORTUGAL. THE MAN
BLACK HORSE & CHERRY TREE – KT TUNSTALL
DON’T TAKE THE MONEY – BLEACHERS
MESSAGE IN A BOTTLE – JOHN MAYER
I DON’T WANNA BE – GAVIN DeGRAW
POMPEII – BASTILLE